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Konzert am 22. August
„Schürzenjäger Open Air“ wird zum Treffen der Alpenrock-Legenden in Finkenberg
Willi Taxacher, Drummer Mondo und „Amsch“ (3. v. r.) sind wieder mit im Boot beim Revival der „Alpenrebellen“.
© Adlmann
Von Hubert Trenkwalder
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