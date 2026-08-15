Hohe Strafen möglich
Wildcampen kann teuer werden: Diese Regeln gelten in Tirol, Österreich und Europa
Wer einfach irgendwo sein Zelt aufschlägt, riskiert hohe Strafen. (Symbolfoto)
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Sommerzeit ist Campingzeit – doch wer spontan am Seeufer oder in den Bergen übernachtet, riskiert empfindliche Strafen von bis zu 14.500 Euro. Da Wildcamping in Österreich und Europa sehr unterschiedlich geregelt ist, hat der Österreichische Camping Club (ÖCC) die wichtigsten Vorschriften zusammengefasst.
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