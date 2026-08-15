Inklusive Playlist
Sanremo, Sehnsüchte und Spider-Man: Unsere 11 liebsten Italo-Songs
Carbonara e una Coca Cola: Wenig hat die Art, wie wir an und über Italien denken so geprägt wie das dortige Liedgut. Egal ob Cutugno, Celentano oder Ramazotti, deren canzoni sind auch weit über dem Brenner hinaus waschechte Klassiker.
© Imago/ Nikolai Malyshev; APA/dpa/Franz-Peter Tschauner; imago images/Brigani-Art
Italien ist nicht nur das Land, das uns Pizza, Pasta und den Paten bescherte, es ist auch die Heimat großer MusikerInnen. Pünktlich zu Ferragosto haben wir in unseren Herzen und Plattenkisten gekramt und elf Songs gesucht und gefunden, die für uns Italien ausmachen. Wer lieber hören statt lesen will, kann sich durch die zugehörige Playlist stöbern.
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