Sanremo, Sehnsüchte und Spider-Man: Unsere 11 liebsten Italo-Songs

Italien ist nicht nur das Land, das uns Pizza, Pasta und den Paten bescherte, es ist auch die Heimat großer MusikerInnen. Pünktlich zu Ferragosto haben wir in unseren Herzen und Plattenkisten gekramt und elf Songs gesucht und gefunden, die für uns Italien ausmachen. Wer lieber hören statt lesen will, kann sich durch die zugehörige Playlist stöbern.