Gleitschirmpilot bei Absturz im Stubaital schwer verletzt

Fulpmes – Ein 42-jähriger Gleitschirmpilot ist am Samstagvormittag im Bereich des Serlesjöchls im Gemeindegebiet von Fulpmes abgestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der deutsche Staatsbürger flog laut Zeugen in einer Höhe von rund fünf Metern talwärts, als sein Schirm seitlich einklappte und der Mann auf dem Boden aufschlug, berichtete die Tiroler Polizei.