Sorgen um Kapitän
Goldtorschütze Sy brachte die späte Erlösung: FC Wacker siegte in Kapfenberg
Mit seinem zweiten Saisontor schoss Mouhamed Sy den FC Wacker zum letztlich keinesfalls unverdienten 1:0-Sieg in Kapfenberg.
© GEPA pictures/ Hans Oberlaender
Der FC Wacker feierte am Samstag in der dritten Runde der 2. Liga beim knappen 1:0-Erfolg in Kapfenberg den zweiten Saisonsieg. Einziger Wermutstropfen nach einer starken zweiten Halbzeit: Kapitän Joppich schied mit Verdacht auf Nasenbeinbruch aus.
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