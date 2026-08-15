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Stundenlange Löscharbeiten
Großeinsatz im Lechtal: Waldbrand im unwegsamen Gelände gelöscht
Nach gut drei Stunden konnte „Brand aus“ gegeben werden – auch dank Unterstützung aus der Luft.
© BFV-Reutte
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