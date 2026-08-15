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Mehrere Rettungsaktionen
Wanderer gerieten in Gewitter: Bergrettungen zu fordernden Einsätzen aufgebrochen
Auf der Nordkette, in Gschnitz und in Scharnitz saßen Wanderer fest. Die Bergrettungen rückten zur Rettung aus.
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