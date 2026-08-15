Tier wohlauf
Motorradfahrer kollidierte am Timmelsjoch mit Schaf und wurde verletzt
Sölden – Bei einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall auf der Timmelsjoch-Hochalpenstraße in Gurgl ist am Samstagnachmittag ein Motorradfahrer verletzt worden.
Der 37-jährige Österreicher war gegen 14.00 Uhr mit seiner Maschine von der Passhöhe talwärts unterwegs. Auf Höhe von Straßenkilometer 8,5 lief laut Polizei plötzlich ein Schaf über die Fahrbahn.
Der Motorradlenker kollidierte mit dem Tier und kam in der Folge zu Sturz. Dabei zog sich der 37-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades zu. Das Schaf lief nach dem Zusammenstoß zurück zu seiner Herde und blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. (TT.com)