Motorradfahrer kollidierte am Timmelsjoch mit Schaf und wurde verletzt

Sölden – Bei einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall auf der Timmelsjoch-Hochalpenstraße in Gurgl ist am Samstagnachmittag ein Motorradfahrer verletzt worden.

Der 37-jährige Österreicher war gegen 14.00 Uhr mit seiner Maschine von der Passhöhe talwärts unterwegs. Auf Höhe von Straßenkilometer 8,5 lief laut Polizei plötzlich ein Schaf über die Fahrbahn.