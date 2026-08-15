Kutscher in Seefeld von eigenem Gefährt überrollt und verletzt

Seefeld – Ein Kutschenunfall am Samstagnachmittag in Seefeld hat für den Lenker im Krankenhaus geendet.

Der 79-jährige Österreicher war gegen 13.20 Uhr mit einem von zwei Pferden gezogenen Gespann und vier Fahrgästen auf dem Kreuzweg in Seefeld unterwegs. Nachdem er vorschriftsmäßig an einem Bahnübergang gewartet hatte, setzten die Pferde kurz nach der Überquerung plötzlich zum Galopp an und gingen durch, berichtet die Polizei.

Teilweise überrollt

Beim Versuch, die Tiere im Stehen wieder unter Kontrolle zu bringen, stürzte der Kutscher vom Gefährt und wurde von diesem teilweise überrollt. Einem Mitfahrer gelang es, nach vorne zu klettern und die Bremse zu betätigen, wodurch das Gespann nach etwa 50 Metern anhielt.