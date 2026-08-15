Oberländer nicht zu stoppen
Holpriger Westliga-Samstag für Tiroler Clubs: Nur makelloses Imst durfte jubeln
Imst (mit Torschütze Lukas Lamp, l.) feierte einen 2:0-Sieg über die WSG Juniors und hält nach drei Runden weiter beim Punktemaximum.
© GEPA pictures/ Daniel Schoenherr
Drei Spiele, neun Punkte: Mit dem vollendeten Sieg-Hattrick gegen die WSG Juniors blieb Westligist Imst dem Tabellenführer Hohenems auf den Fersen. Schwaz und Kufstein mussten sich mit einem Punkt begnügen, St. Johann und Fügen verloren.
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