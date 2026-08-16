16 Tote bei Angriffen in Russland und der Ukraine

Bei gegenseitigen nächtlichen Drohnen- und Raketenangriffen sind in Russland und der Ukraine mindestens 16 Menschen getötet worden. Die ukrainischen Behörden meldeten am Sonntag außerdem Schäden an einem der größten Stahlwerke des Landes. Die ukrainische Armee griff indes Moskau mit Hunderten Drohnen an, der Moskauer Regionalgouverneur Andrej Worobjow sprach von "einem der massivsten Drohnenangriffe in jüngster Zeit".

Dem russischen Verteidigungsministerium zufolge wurden landesweit 822 ukrainische Drohnen abgefangen. In der südrussischen Region Rostow töteten ukrainische Drohnen nach Angaben von Gouverneur Juri Slusar fünf Menschen in einem Wohngebiet. Drei weitere Menschen starben nach Behördenangaben in den Regionen Belgorod, Kursk und Moskau, zudem wurden demnach in russisch besetzten Gebieten der Ukraine drei Menschen getötet.

In Podolsk in der Nähe Moskaus setzte eine Drohne ein Lager des russischen Onlinehändlers Wildberries in Brand. Die Firma gilt wegen ihres breiten Angebots als "das russische Amazon". Die Ukraine wirft Wildberries vor, in den Transport und die Lagerung von Waffen verwickelt zu sein und greift seit Monaten immer wieder Standorte des Händlers in Russland an.

Die russische Armee griff nach ukrainischen Angaben mit Drohnen und Raketen ein Stahlwerk des Konzerns Arcelor Mittal in Krywyj Rih an, der Heimatstadt von Präsident Wolodymyr Selenskyj. Dabei wurden zwei Menschen getötet und 14 weitere verletzt. Das Werk musste die Produktion teilweise einstellen. Es gehört zu den größten Stahlwerken in der Ukraine und beliefert die Rüstungsindustrie.

Ukrainischen Behörden zufolge töteten russische Raketen außerdem zwei Menschen in der Region Saporischschja und einen Menschen in der Grenzregion Sumy. In der Region um die Hauptstadt Kiew sowie in Odessa im Süden und Dnipropetrowsk weiter im Osten des Landes wurden bei russischen Angriffen Dutzende Menschen verletzt.

In Kiew ertönte nächtlicher Luftalarm. AFP-Journalisten hörten kurz darauf mehrere Explosionen. Bürgermeister Vitali Klitschko erklärte im Onlinedienst Telegram, Kiew werde mit ballistischen Raketen angegriffen. Er forderte die Bevölkerung auf, Schutzräume aufzusuchen.

Die Angriffe setzten in mehreren Stadtteilen Gebäude sowie einen beliebten Markt für seltene und antiquarische Bücher in Brand. Seine vier Stände seien allesamt niedergebrannt, sagte der Händler Dmytro Semenucha. "Hier gab es einen Laden. Und Bücher, und Flaggen aller Länder. Alles Mögliche. Und alles ist hin", sagte der 45-Jährige.

"So weit die Russen mit ihren Raketen reichen können, greifen sie zivile Infrastruktur an", erklärte Präsident Selenskyj am Sonntag. Innerhalb einer Woche sei die Ukraine mit mehr als 1.550 Kampfdrohnen, fast 1.560 Lenkbomben und 62 Raketen angegriffen worden. Selenskyj forderte seine westlichen Verbündeten erneut auf, weiteres Material für die Luftabwehr zu liefern.