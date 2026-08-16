Betrunkene fuhr in Thaur mit Auto in Grundstückszaun, Polizei durch E-Call alarmiert

Am späten Samstagabend, um 23.25 Uhr, wurde eine Polizeistreife durch einen ausgelösten E-Call in die Stollenstraße nach Thaur beordert. Eine 24-Jährige war mit einem Auto von der Straße abgekommen und in den angrenzenden Grundstückszaun gefahren. Die Lenkerin wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung ins Krankenhaus Hall gebracht. Ein bei ihr durchgeführter Alkotest verlief positiv. (TT.com)