Landung mit Paragleiter in Oberau misslungen: 29-Jähriger in Klinik geflogen

Wegen einer misslungenen Landung endete ein Paragleitflug für einen 29-Jährigen am Samstag im Krankenhaus. Der Mann war um 17.36 Uhr im vom Markbachjoch kommend im Bereich Mühltal in der Oberau mit dem Paragleiter gelandet. Beim Landeanflug rutschte er jedoch aus und kam mit dem Gesäß am Boden auf. Der 29-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. (TT.com)