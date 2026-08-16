Notruf in der Kranebitter Klamm: Mann verstieg sich und musste 200 Meter abgeseilt werden

Am Samstag mussten die Alpinpolizei und die Bergrettung zu einem Notruf in die Kranebitter Klamm ausrücken. Ein 48-Jähriger hatte die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem er vom Weg abgekommen war und sich verstiegen hatte. Er war einem aufgelassenen Steig gefolgt, welcher teilweise provisorisch mit Trittbügeln und alten Stahlseilen gesichert ist.

Da der genaue Standort des Mannes zunächst nicht bekannt war und sich dieser in steilem und unwegsamem Gelände befand, konnte er erst nach kurzer Suche ausfindig gemacht werden. Die Einsatzkräfte bargen ihn schließlich durch mehrmaliges Abseilen über eine Strecke von insgesamt etwa 200 Metern. Der 48-Jährige blieb bei dem Vorfall unverletzt. (TT)