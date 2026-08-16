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Bei bestem Wetter
Der Lanser See als Society Bühe: Das war das Tirolerin-Sommerfest in Bildern
Von Dalia Föger
Beim TIROLERIN-Sommerfest in Lans trafen Kaiserwetter, feine Kulinarik und beste Gesellschaft aufeinander.
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