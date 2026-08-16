HC Innsbruck startete mit mühevollem Testspielsieg gegen Thurgau in die Saison

Das lange Warten hatte am Samstag für die HCI-Fans ein Ende. Beim traditionellen Haie-Fest präsentierte sich die neu zusammengestellte Mannschaft den Anhängern und absolvierte das erste Testspiel der Saisonvorbereitung gegen den Schweizer Zweitligisten HC Thurgau.

Noch bevor die HCI-Cracks ans Werk durften, zeigten sich die Nachwuchstalente und lieferten beim Alpencup der U9-Teams heiße Matches. Der Turniersieg ging an Augsburg, das gegen den HCI im Finale die Oberhand behielt.

Bilder vom Haie-Auftakt open_in_full © Axel Springer © Axel Springer © Axel Springer © Axel Springer © Axel Springer © Axel Springer © Axel Springer © Axel Springer © Axel Springer © Axel Springer © Axel Springer © Axel Springer © Axel Springer © Axel Springer © Axel Springer © Axel Springer © Axel Springer © Axel Springer © Axel Springer © Axel Springer © Axel Springer © Axel Springer © Axel Springer

Danach stieg der erste HCI-Auftritt. 13 Minuten dauerte es bis die Haie-Fans erstmals jubeln durften. Steven Owre, zurück nach schwerer Verletzung, verwertete nach einem Schuss seinen eigenen Rebound zum 1:0. Das war auch der Stand nach den ersten zwanzig Minuten.

Der zweite Abschnitt gehörte dann den Gästen aus Thurgau, die gleich von Beginn an Druck machten, einige Chancen vorfanden, und in der 28. Minute durch Baumann den zu diesem Zeitpunkt verdienten Ausgleich erzielten. Die besten Möglichkeiten der Haie fand in dieser Phase wieder Owre vor, der zweimal aus kurzer Distanz an Thurgau-Goalie Simmchen scheiterte.

Im dritten Abschnitt waren es aber die Haie, die durch Justin Richards die größte Chance hatten. Sein Abschluss streifte nur das Lattenkreuz. Kurz darauf durfte der HCI zum ersten Mal im Powerplay ran, und das gleich bei 5 gegen 3. Und die Haie ließen sich diese Chance nicht nehmen und gingen durch einen Onetimer von Rückkehrer Joel Messner wieder in Führung (44.). Die gaben die Hausherren dann auch nicht mehr aus der Hand, mussten in den letzten Minuten aber eine minutenlange Drangperiode der Thurgauer überstehen. Dies gelang vor allem dank eines starken Goalie-Neuzugangs Sam Harvey.