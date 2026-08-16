Paar krachte in Ischgl mit E-Scootern zusammen, Frau verletzt

Ein 35-jähriger Deutscher und seine 28-jährige Lebensgefährtin sind am Samstag in Ischgl auf zwei geliehenen E-Scootern miteinander kollidiert. Der Mann dürfte während der Fahrt die Kontrolle verloren haben und deshalb mit der Frau zusammengestoßen sein. Diese verlor dadurch das Gleichgewicht und stürzte, berichtete die Landespolizeidirektion am Sonntag. Sie wurde dabei verletzt und mit der Rettung ins Krankenhaus Zams gebracht. (APA)