Ursache noch unklar
Balkon in Jerzens in Brand: Feuerwehr griff rasch ein
In der Nacht auf Sonntag musste die Feuerwehr zu einem Brand auf einem Balkon in Jerzens ausrücken. Gegen 2.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, sie konnten das Feuer rasch eindämmen und ein Ausbreiten verhindern.
Die Brandursache und die genauen Umstände sind noch Gegenstand von laufenden Ermittlungen. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Jerzens, der Rettungsdienst, sowie eine Streife der Polizei Imst. (TT.com)