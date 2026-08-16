Zeichen gegen das Vergessen
Der Pfarrer und das Hakenkreuz: Karres rückt Vergangenheit ins Zentrum
Pfarrer Johannes Laichner zeigt die Bronzetafel, die an seinen Vorgänger als Seelsorger in Karres, Josef Steinkelderer, erinnert.
© Laichner
In Karres wurde am Dreifaltigkeitssonntag der neu gestaltete Dorfplatz rund um das sanierte Pfarrwidum feierlich eingeweiht. Bei dieser Gelegenheit kamen die verdrängte NS-Vergangenheit sowie die Geschichte des einstigen Karrer Pfarrers Josef Steinkelderer ans Tageslicht.
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