Mindestens 51 Tote bei schwerem Erdbeben in Indonesien

Ein gewaltiges Beben erschüttert die Insel Flores im Osten Indonesiens. Am Tag danach werden die Auswirkungen deutlicher.

Jakarta – Nach dem schweren Erdbeben im Osten Indonesiens waren Hilfslieferungen aus der Hauptstadt Jakarta auf dem Weg zur betroffenen Insel Flores. Am frühen Samstagmorgen (Ortszeit) hatte ein Beben der Stärke 7,7 die Provinz Ost-Nusa Tenggara erschüttert. Mittlerweile wurden 51 Todesopfer gezählt, nachdem am Sonntagmorgen drei weitere Leichen geborgen wurden, wie der Leiter der Nationalen Such- und Rettungsbehörde Basarnas, Mohammad Syafii, am Sonntag sagte.

Kurz vor 6 Uhr örtlicher Zeit hatte vor der Küste der Insel Flores am Samstag die Erde gebebt – in verhältnismäßig geringer Tiefe von rund zehn Kilometern. Das Epizentrum lag etwa 70 Kilometer nordwestlich des Ortes Ende im Zentrum von Flores, einem infrastrukturell eher abgeschiedenen Teil der Insel.

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Noch am Samstag waren laut der Katastrophenschutzbehörde des Landes (BNPB) 275 Tonnen Hilfsgüter am Luftwaffenstützpunkt bei Jakarta eingetroffen, um in die betroffene Region gebracht zu werden. Die Hauptstadt des südostasiatischen Inselstaates liegt auf Java - relativ im Zentrum des Landes - mehr als 1.500 Kilometer entfernt von Flores im Osten Indonesiens.

Land aus Tausenden Inseln auf Pazifischem Feuerring

Auf der Insel setzen unterdessen Einsatzkräfte die Suche nach Verschütteten und die Begutachtung der Schäden im Erdbebengebiet fort. Zunächst hätten die Rettungskräfte den durch Erdrutsche versperrten Zugang zu mehreren betroffenen Ortschaften wieder freimachen müssen, berichtete der Koordinator der Such- und Rettungsmission, Fathur Rahman.

Nach Katastrophenschutzangaben beschädigte das Beben mindestens 346 Wohnhäuser, davon fast die Hälfte schwer. Schäden gibt es demnach auch an mehr als 100 Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, Verwaltungsgebäuden und Gotteshäusern.

Dorfbewohner verbrachten die Nacht auf einem offenen Feld. © ARNOLD WELIANTO

Neben zahlreichen, teils stärkeren Nachbeben in der Region ereignete sich später am Samstag auch ein größeres Beben der Stärke 6,9 auf Sumatra ganz im Westen Indonesiens. Über mögliche Schäden oder Verletzte war zunächst nichts bekannt.

Erdbeben und Vulkanausbrüche, mitunter gefolgt von davon ausgelösten Tsunamis – sind in dem pazifischen Inselstaat häufig: Das aus mehr als 17.000 Inseln bestehende Land befindet sich auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, einer geologisch äußerst aktiven Zone mit zahlreichen Vulkanen und tektonischen Platten, die aufeinandertreffen.

Gerade im mit rund 280 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichen Indonesien führen die Naturgewalten oft zu Katastrophen mit vielen Opfern. Eine der schwersten ereignete sich am 26. Dezember 2004, als ein gewaltiges unterseeisches Beben der Stärke 9,1 vor der Küste Sumatras eine riesige Flutwelle löste. Mehr als 160.000 Menschen starben dabei allein in Indonesien.

Abgelegenes Taucherparadies mit seltenen Echsen

Diesmal trafen die gewaltigen Erdstöße die Insel Flores. Die Behörden warnten anfangs vor einer Tsunami-Gefahr, doch verheerende Riesenwellen blieben letztlich aus.