33-jährige Innsbruckerin bei Krypto-Betrug um mehrere Tausend Euro gebracht

Eine Tirolerin ist Opfer eines Anlagebetrugs geworden. Unbekannte Täter versprachen ihr hohe Gewinne und brachten sie dazu, in Kryptowährungen zu investieren.

Zwischen 4. und 14. August 2026 wurde eine 33-jährige Österreicherin aus Innsbruck unbekannte Täter zu Investitionen über mehrere Onlineplattformen verleitet.

Die Betrüger nahmen über eine Social-Media-Plattform Kontakt mit der Frau auf und täuschten ihr die Möglichkeit vor, mit entsprechenden Investitionen hohe Gewinne zu erzielen. In weiterer Folge wurde die 33-Jährige dazu angeleitet, Kryptowährungen zu kaufen und diese auf verschiedenen Onlineplattformen einzusetzen.