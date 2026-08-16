Einer der letzten „München Mord“-Folgen mit Alexander Held

„Die Stadt, die es nicht gibt“ wird am 22. August um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Die Fans sich in Zukunft auf einige Veränderungen einstellen.

München – Drei Kommissare, eine Leitung: Die beliebte ZDF-Krimiserie „München Mord“ hat eine feste Besetzung. Doch müssen Fans sich auf einige Veränderungen einstellen. Nach dem Tod des Schauspielers Alexander Held im Mai ist offen, wie mit seiner Rolle bei der Produktion weiterer Filme umgegangen wird. Eine der letzten Folgen mit Held ist am 22. August um 20.15 Uhr im ZDF-Fernsehen zu sehen.

Es ist auch die erste Folge ohne Christoph Süß als Kriminaloberrat Helmut Zangel. Der Schauspieler hat nach zwölf Jahren die Serie aus privaten Gründen verlassen. Neu hinzu kommt mit dem Film „Die Stadt, die es nicht gibt“ stattdessen Eva Karl Faltermeier, die bisher vor allem als bayerische Kabarettistin bekannt ist. Sie spielt Kriminaloberrätin Linda Hösl und wird die neue Chefin des Ermittlerteams.

„München Mord“ wird fortgesetzt

„Die Samstagskrimireihe ,München Mord' wird fortgesetzt“, teilt das ZDF auf dpa-Anfrage mit. Zwei Folgen, in denen Held noch mitwirkte, sollen voraussichtlich Ende des Jahres gezeigt werden. „Für zwei weitere, bereits geplante Folgen beginnen im Herbst dieses Jahres die Dreharbeiten. Wie es danach weitergeht, wird gerade entwickelt.“

Held war am 12. Mai im Alter von 67 Jahren nach kurzer Krankheit gestorben. Seit 2014 hatte er in „München Mord“ mitgespielt und außerdem auch in einer zweiten beliebten ZDF-Krimireihe: In „Stralsund“ war er seit 2010 der Kriminalhauptkommissar Karl Hidde. (APA/dpa)