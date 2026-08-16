Kitzbühel Tourismus ehrt Herbert Günther und Markus Bodner

Herbert Günther und Markus Bodner wurden von Kitzbühel Tourismus für ihre herausragenden Verdienste um den Tennissport in der Region mit der Ehrennadel in Gold von ausgezeichnet. Seit 2011 prägen die beiden maßgeblich die Entwicklung des Generali Open.

Kitzbühel – Kürzlich Im Rahmen des Generali Open Kitzbühel wurden Herbert Günther und Markus Bodner von Kitzbühel Tourismus für ihre langjährigen und maßgeblichen Verdienste um den Tennissport in der Region ausgezeichnet. Obmann Christian Harisch überreichte den beiden die Ehrennadel in Gold.

Seit dem Jahr 2011 prägen Günther und Bodner die Entwicklung des traditionsreichen ATP-Turniers entscheidend. Nachdem das Turnier zwischenzeitlich seine Lizenz verloren hatte, gelang es den beiden gemeinsam mit ihrem Team, diese wieder nach Kitzbühel zurückzuholen und das Generali Open nachhaltig im internationalen ATP-Kalender zu etablieren.

Erfolgsgeschichte

Unter ihrer Führung entwickelte sich das Turnier zu einer sportlichen und wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte. Mit unternehmerischem Weitblick, Beharrlichkeit und persönlichem Einsatz gelang es ihnen, Tradition und Innovation miteinander zu verbinden. Sie schufen wirtschaftliche Stabilität, bauten starke Partnerschaften auf und etablierten Kitzbühel als Treffpunkt des Tennissports.

Ihr Wirken reicht dabei über den Sport hinaus: Sie schaffen Wertschöpfung für die Region, stärken den Tourismus, fördern den Nachwuchs und präsentieren Tirol sowie Österreich Jahr für Jahr auf der internationalen Tennisbühne.

Nachwuchsarbeit

Ein besonderes Augenmerk legten Herbert Günther und Markus Bodner stets auf die Förderung junger Talente. Zahlreichen Nachwuchsspielern boten sie früh die Möglichkeit, sich auf internationalem Niveau zu beweisen – oft lange bevor diese zu bekannten Namen im Welttennis wurden.