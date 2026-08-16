Schneller, weiter, Ultra! Immer mehr Menschen gehen ans sportliche Limit

Fitness-Apps und soziale Medien machen sportliche Leistungen vergleichbar wie nie zuvor. Auch in Tirol wächst der Wunsch, immer größere Herausforderungen zu bewältigen – von langen Trailruns bis zu hunderten Kilometern auf dem Rad. Doch für viele ist Sport längst mehr als nur Bewegung: Er wird zum Maßstab des Selbstwerts.