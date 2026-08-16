Boom von Ultra-Sportevents
Schneller, weiter, Ultra! Immer mehr Menschen gehen ans sportliche Limit
1700 TeilnehmerInnen waren beim Ultratrail KAT100 in Fieberbrunn und Umgebung am Start. Damit war das Kontingent erschöpft. Man arbeite organisatorisch an einer Aufstockung.
© Carles Iturbe
Fitness-Apps und soziale Medien machen sportliche Leistungen vergleichbar wie nie zuvor. Auch in Tirol wächst der Wunsch, immer größere Herausforderungen zu bewältigen – von langen Trailruns bis zu hunderten Kilometern auf dem Rad. Doch für viele ist Sport längst mehr als nur Bewegung: Er wird zum Maßstab des Selbstwerts.
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