Motorrad von Auto erfasst: Zwei Verletzte bei schwerem Unfall in Telfs
Bei einem Verkehrsunfall auf der B171 in Telfs wurden am Sonntag kurz vor Mittag zwei Personen verletzt. Ein 24-jähriger Motorradfahrer, der mit einer 22-jährigen am Sozius in Richtung Osten unterwegs war, wollte rechts in eine Gemeindestraße abbiegen. Eine nachfolgende 17-jährige Pkw-Lenkerin konnte ihr Auto nicht mehr rechtzeitig stoppen und kollidierte mit dem Heck des Motorrads.
Bei dem Unfall erlitt die 22-Jährige schwere Verletzungen, der 24-jährige Motorradlenker Verletzungen unbestimmten Grades. Beide wurden in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Die junge Autofahrerin blieb unverletzt.
Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die B171 teilweise einspurig geführt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen. (TT.com)