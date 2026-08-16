Motorrad von Auto erfasst: Zwei Verletzte bei schwerem Unfall in Telfs

Bei einem Verkehrsunfall auf der B171 in Telfs wurden am Sonntag kurz vor Mittag zwei Personen verletzt. Ein 24-jähriger Motorradfahrer, der mit einer 22-jährigen am Sozius in Richtung Osten unterwegs war, wollte rechts in eine Gemeindestraße abbiegen. Eine nachfolgende 17-jährige Pkw-Lenkerin konnte ihr Auto nicht mehr rechtzeitig stoppen und kollidierte mit dem Heck des Motorrads.