Superstar vor Abschied: Cristiano Ronaldo kündigt Karriere-Ende nach der Saison an

Wien – Cristiano Ronaldo hat Spekulationen über seinen Rücktritt angeheizt. „Das ist wahrscheinlich mein letztes Jahr im Fußball, und ich möchte ein spektakuläres Vermächtnis hinterlassen“, sagte Ronaldo dem Lifestyle-Magazin Vogue in einem am Sonntag veröffentlichten Interview. Der 41-jährige Fußball-Superstar steht noch bei Al-Nassr unter Vertrag. In Saudi-Arabien möchte er sich dem Meilenstein von 1.000 Karriere-Toren nähern.

Seine Zukunft im portugiesischen Nationalteam hatte Ronaldo nach der WM zuletzt offen gelassen. Der Stürmer, der in mehr als zwei Jahrzehnten seiner perfektionistisch angelegten Profi-Laufbahn 976 Tore auf Vereins- und Nationalteamebene erzielt hat, bereitet sich mittlerweile offenbar auch auf eine Zeit nach dem Fußball vor. „Da der Fußball eine große Lücke hinterlassen könnte, muss man seine Zeit auf verschiedene Arten füllen, nicht nur auf eine“, sagte Ronaldo. „Und außerdem mehr Spaß haben, mehr reisen, Padel spielen, was mir wirklich gefällt, und weiterhin das genießen, was ich mir verdient habe – was wir uns verdient haben. Denn schließlich waren es 25 Jahre mit vielen Entbehrungen.“ (APA/Reuters)