Ausrüstung im Check
Von Ersatzlampen bis Feuerlöscher: So ist das Auto für den Urlaub richtig ausgestattet
In Österreich müssen in jedem Auto eine Warnweste, ein Warndreieck und ein Verbandskasten mitgeführt werden. In anderen europäischen Ländern gibt es abweichende Bestimmungen.
© ÖAMTC
Nicht überall in Europa gelten dieselben Vorschriften für die Ausstattung von Fahrzeugen. Ein kurzer Check vor der Abreise hilft dabei, sicher unterwegs zu sein und böse Überraschungen im Urlaub zu vermeiden.
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