Ausrüstung im Check

Von Ersatzlampen bis Feuerlöscher: So ist das Auto für den Urlaub richtig ausgestattet

In Österreich müssen in jedem Auto eine Warnweste, ein Warndreieck und ein Verbandskasten mitgeführt werden. In anderen europäischen Ländern gibt es abweichende Bestimmungen.
© ÖAMTC

Nicht überall in Europa gelten dieselben Vorschriften für die Ausstattung von Fahrzeugen. Ein kurzer Check vor der Abreise hilft dabei, sicher unterwegs zu sein und böse Überraschungen im Urlaub zu vermeiden.

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