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Wasser floss nicht mehr ab
Starkregen führte zu Überflutung der Brennerstraße: Komplettsperre in Matrei
Die Feuerwehr Matrei räumte die Straße wieder frei.
© FFW Matrei am Brenner
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