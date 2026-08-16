Ronaldo und Georgina heirateten im Wohnzimmer: „Ich wollte etwas Intimes“

Lissabon – Fußball-Weltstar Cristiano Ronaldo und seine langjährige Partnerin Georgina Rodríguez haben sich im Wohnzimmer ihres Hauses im portugiesischen Cascais westlich von Lissabon das Ja-Wort gegeben. Warum sie bewusst auf eine glamouröse Promi-Hochzeit verzichteten und sich stattdessen für eine heimliche Hochzeit im kleinen Kreis entschieden, schilderte das Paar nun erstmals in einem Interview mit der Zeitschrift Vogue.

„Ich wollte etwas Intimes - mit meinem Partner und unseren Kindern, zu Hause“, sagte Rodríguez. Die fünf Kinder hätten im Mittelpunkt gestanden, erzählte sie. Dazu gehören die beiden gemeinsamen Töchter Alana Martina und Bella Esmeralda sowie Ronaldos ältester Sohn Cristiano Jr. und die Zwillinge Eva und Mateo, die nicht aus der Beziehung mit der Influencerin stammen.

Ronaldo verriet, dass die Familie nach der Zeremonie zum Wallfahrtsort Fatima, rund 150 Kilometer nordöstlich von Cascais, gefahren sei. Dort habe ein Priester ihnen in einer kleinen Kapelle den kirchlichen Segen gespendet. „Ich versuche Orte zu meiden, an denen sich Menschenmengen versammeln“, sagte der 41-Jährige.

Die Fußball-Ikone und das Model sind schon seit 2016 ein Paar. Die Trauung fand am 11. August statt - genau zehn Jahre nach dem Tag, an dem sie sich in einem Mode-Geschäft in Madrid kennenlernten. Zugleich jährte sich an diesem Tag die Bekanntgabe ihrer Verlobung zum ersten Mal.

Zukunftspläne des Promi-Paares

Medien hatten wochenlang über Ort und Zeitpunkt der Hochzeit spekuliert. Noch am vergangenen Wochenende hatten sich Hunderte Schaulustige vor der Kathedrale von Funchal auf Ronaldos Geburtsinsel Madeira versammelt, nachdem einige Medien berichtet hatten, dort werde die Trauung stattfinden. Tatsächlich heiratete dort jedoch ein anderes Paar.

Eine größere Feier solle zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden, sagte die 32 Jahre alte Rodríguez. Als Kind habe sie von einer Märchenhochzeit mit Schloss, Kutsche und einer Krone voller Diamanten geträumt. Heute lege sie Wert auf Privatsphäre. „Schlösser, Häuser, Inseln, Pferde oder Autos haben wir jeden Tag. Aber etwas wirklich Intimes ist für uns viel außergewöhnlicher.“