Rechenaufgabe im Naturpark: Darum rücken Freiwillige zur Heuarbeit ins Halltal aus

Der Issanger im Halltal, die artenreichste Wiese im Karwendel, muss jedes Jahr gemäht und vom Schnittgut befreit werden. Am Samstag rief der Naturpark Karwendel deshalb zur Heuarbeit. Der Andrang der Freiwilligen ist inzwischen so groß, dass es eine Warteliste gibt. Beim „Heuen“ suchen manche den Ausgleich zum Beruf, andere möchten der Natur etwas zurückgeben.