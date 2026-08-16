Hotspot der Artenvielfalt
Rechenaufgabe im Naturpark: Darum rücken Freiwillige zur Heuarbeit ins Halltal aus
Die 77-jährige Margrit Lütolf ist die längstgediente Helferin am Issanger. Schon seit 2013 hilft sie Jahr für Jahr mit, das ökologische Kleinod zu erhalten.
© Clemens Markart
Der Issanger im Halltal, die artenreichste Wiese im Karwendel, muss jedes Jahr gemäht und vom Schnittgut befreit werden. Am Samstag rief der Naturpark Karwendel deshalb zur Heuarbeit. Der Andrang der Freiwilligen ist inzwischen so groß, dass es eine Warteliste gibt. Beim „Heuen“ suchen manche den Ausgleich zum Beruf, andere möchten der Natur etwas zurückgeben.
Kommentare