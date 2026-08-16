Zawieschitzky mit starkem Auftritt
WSG weiter sieglos: Ein Tiroler im Salzburger Tor vereitelte Aufholjagd der Wattener
WSG-Stürmer Hinterseer ließ Top-Chancen liegen, Zawieschitzky hielt den Salzburger Sieg fest.
© APA/EXPA/ STEFAN ADELSBERGER, gepa/Schönherr
Mit dem Kundler Salzburg-Torhüter Zawieschitzky war am Sonntag nicht zu spaßen. Der 19-Jährige parierte bei der 0:3-Niederlage der WSG Tirol in der Fußball-Bundesliga einen Elfmeter. Für Zählbares war es hinten wie vorne vor 3720 Zuschauern zu wenig.
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