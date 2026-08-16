WSG weiter sieglos: Ein Tiroler im Salzburger Tor vereitelte Aufholjagd der Wattener

Mit dem Kundler Salzburg-Torhüter Zawieschitzky war am Sonntag nicht zu spaßen. Der 19-Jährige parierte bei der 0:3-Niederlage der WSG Tirol in der Fußball-Bundesliga einen Elfmeter. Für Zählbares war es hinten wie vorne vor 3720 Zuschauern zu wenig.