Tödlichster Ebola-Ausbruch in der Geschichte des Kongos

Der aktuelle Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo ist der tödlichste in der Geschichte des Landes. Bisher seien 2.325 Menschen an dem Virus gestorben, teilte das nationale Gesundheitsinstitut am späten Sonntagabend mit. Damit übersteigt die Zahl der Todesopfer jene der Epidemie der Jahre 2018 bis 2020. Die Zahl der bestätigten Infektionen stieg den Angaben zufolge auf 4.945. Allein in den vorangegangenen 24 Stunden seien 101 neue Fälle registriert worden.

Noch Anfang August hatte die Behörde 1.850 Tote und 4.053 Infektionen gemeldet. Die Ausbreitung verläuft rasant: Während es bei der Epidemie in Westafrika fast fünf Monate dauerte, bis 1.000 Todesfälle erreicht waren, forderte der aktuelle Ausbruch im Kongo in weniger als drei Monaten bereits 2.000 Opfer.

Ausgelöst wurde die Epidemie durch den Bundibugyo-Stamm des Virus, für den es keine zugelassenen Impfstoffe oder Medikamente gibt. Die Sterblichkeitsrate der bestätigten Fälle ist Regierungsdaten zufolge von etwa 20 Prozent Anfang Juni auf 46 Prozent gestiegen. Experten zufolge bedeutet dies jedoch nicht, dass das Virus tödlicher geworden ist. Vielmehr weise die Entwicklung auf anhaltende Mängel bei der Überwachung und dem Zugang zu medizinischer Versorgung hin. "Normalerweise sollte die Sterblichkeitsrate im Verlauf eines Ausbruchs sinken, da sich die Kontaktverfolgung verbessert und Patienten früher erkannt und behandelt werden", sagte Thomas Parisch von der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Stattdessen würden jedoch viele Fälle erst identifiziert, nachdem die Menschen bereits gestorben seien. Zudem würden laut Parisch die schwache Infrastruktur und der Widerstand in der Bevölkerung die Eindämmung erschweren.