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Kommentar
Auf den letzten Drücker?
Kommentarvon Manfred Mitterwachauer
Seit zwei Jahren negiert die Bundesregierung die Warnungen, dass nur schärfere Luftschadstoffgrenzwerte Tirols Lkw-Fahrverbote retten werden. Nun droht der Panik-Modus.
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