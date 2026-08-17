Kommentar

Auf den letzten Drücker?

Manfred Mitterwachauer

Kommentarvon Manfred Mitterwachauer

Seit zwei Jahren negiert die Bundesregierung die Warnungen, dass nur schärfere Luftschadstoffgrenzwerte Tirols Lkw-Fahrverbote retten werden. Nun droht der Panik-Modus.

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