Überparteilicher Sozialverein
Vorzeitige Neuwahl bei „Licht für Wörgl“: Ex-Obfrau übt scharfe Kritik an Bürgermeister
Einst waren sie engste Verbündete, inzwischen geht man politische getrennte Wege: Die ehemalige amtsführende Stadträtin Elisabeth Werlberger (ÖVP) und Wörgls Bürgermeister Michael Riedhart (ÖVP).
© Ringler/Springer
Seit der Vereinsgründung 2023 war Ex-Stadträtin Elisabeth Werlberger (ÖVP) Obfrau von „Licht für Wörgl“. Am Freitag wurde sie gegen ihren Willen abgewählt. Während sie den politischen Konflikt mit Bürgermeister Michael Riedhart (ÖVP) als Auslöser dafür sieht, sagt dieser, sie hätte schlechte Arbeit geleistet.
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