Vorzeitige Neuwahl bei „Licht für Wörgl“: Ex-Obfrau übt scharfe Kritik an Bürgermeister

Seit der Vereinsgründung 2023 war Ex-Stadträtin Elisabeth Werlberger (ÖVP) Obfrau von „Licht für Wörgl“. Am Freitag wurde sie gegen ihren Willen abgewählt. Während sie den politischen Konflikt mit Bürgermeister Michael Riedhart (ÖVP) als Auslöser dafür sieht, sagt dieser, sie hätte schlechte Arbeit geleistet.