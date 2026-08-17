Nach unheilbarer Krebs-Diagnose: „The Office“-Star will verbleibende Zeit genießen

Mit ihrer offenen Botschaft über eine unheilbare Brustkrebs-Diagnose überrascht die britische Schauspielerin Lucy Davis ihre Fans. Trotz ihrer schweren Erkrankung will sie sich ihren Humor und ihre Lebensfreude bewahren.

Eine unheilbare Krebserkrankung hat das Leben der britischen Schauspielerin Lucy Davis grundlegend verändert. Vor rund eineinhalb Jahren wurde bei dem „The Office“-Star Brustkrebs festgestellt. Der Krebs hat bereits in ihre Knochen gestreut, eine Chemotherapie sei nicht mehr möglich, teilte Davis nun auf Instagram mit.

Auch körperlich macht sich die Erkrankung zunehmend bemerkbar. Längeres Stehen und Gehen falle der 53-Jährigen schwer, teilweise sei sie auf einen Rollstuhl angewiesen. Dennoch will Davis ihren Blick nicht ausschließlich auf die Krankheit richten. „Nun versuche ich, die verbleibende Zeit meines Lebens so schön wie möglich zu gestalten“, schrieb sie auf Instagram.

„Ich habe keine Angst vor dem, was kommt“

Dabei hat die Schauspielerin auch eine klare Botschaft an ihre Familie und Freunde: Sie sollen sie nicht anders behandeln als bisher. Davis möchte trotz ihrer Erkrankung lachen, das Leben genießen und vor allem nicht ständig als „kranke Person“ gesehen werden.“ Über ihre Diagnose sprach Davis nun erstmals ausführlicher in einem Instagram-Beitrag und teilte dazu auch ein Video von sich. Darin vermittelt sie einen bemerkenswert gelassenen Umgang mit ihrer Situation: „Ich habe keine Angst vor dem, was als Nächstes kommt.“

Besonders schwierig sei die Situation für ihre Angehörigen. „Jegliche Trauer gilt meiner Familie; für sie ist es viel schwerer als für mich“, erklärte Davis. Die Schauspielerin versucht damit, den Fokus nicht auf das zu legen, was ihr durch die Erkrankung genommen wird, sondern auf die Zeit, die ihr noch bleibt.

Davis selbst steht vor allem für ihre Rolle als Dawn Tinsley in der britischen TV-Comedyserie „The Office“ im Gedächtnis. Die bissige Büro-Satire machte Komiker Ricky Gervais einem breiten Publikum bekannt. Gervais reagierte auf den Instagram-Beitrag mit einem roten Herz-Emoji. Für die Schauspielerin dürfte die Reaktion sinnbildlich für das stehen, was ihr derzeit besonders wichtig ist: Nähe, Humor und ein möglichst normales Leben. (TT, APA)