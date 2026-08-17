Großeinsatz ausgeweitet
Auto gefunden: Einsatzkräfte suchen im Inn und an der Ötztaler Ache nach Person
Mit sechs Booten rückten die Wasserrettungen aus, um nach der gemeldeten Person im Wasser zu suchen.
© FF Rietz
Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte am Montag aus: Ein Passant hatte in der Früh eine Person im Wasser gesichtet und Alarm geschlagen. Bislang konnte niemand gefunden werden. Am Nachmittag wurde die Suche auf die Ötztaler Ache ausgeweitet. Es könnte sich sogar um zwei Personen handeln.