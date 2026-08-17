Auto gefunden: Einsatzkräfte suchen im Inn und an der Ötztaler Ache nach Person

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte am Montag aus: Ein Passant hatte in der Früh eine Person im Wasser gesichtet und Alarm geschlagen. Bislang konnte niemand gefunden werden. Am Nachmittag wurde die Suche auf die Ötztaler Ache ausgeweitet. Es könnte sich sogar um zwei Personen handeln.