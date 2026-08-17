Passant schlug Alarm: Einsatzkräfte suchen nach Person im Inn

Silz – Um 6.36 Uhr am Montagmorgen meldete ein aufmerksamer Passant bei der Leitstelle Tirol einen möglichen Ertrinkungsunfall im Inn. Der Anrufer habe eine Person im Wasser gesehen, hieß es vom Schichtleiter der Leitstelle gegenüber der Tiroler Tageszeitung. Seitdem sucht ein Großaufgebot an Einsatzkräften das Wasser ab der Höhe der Gemeinde Silz ab. Gefunden wurde um kurz nach halb 8 Uhr noch niemand.