Passant schlug Alarm: Einsatzkräfte suchen nach Person im Inn
Silz – Um 6.36 Uhr am Montagmorgen meldete ein aufmerksamer Passant bei der Leitstelle Tirol einen möglichen Ertrinkungsunfall im Inn. Der Anrufer habe eine Person im Wasser gesehen, hieß es vom Schichtleiter der Leitstelle gegenüber der Tiroler Tageszeitung. Seitdem sucht ein Großaufgebot an Einsatzkräften das Wasser ab der Höhe der Gemeinde Silz ab. Gefunden wurde um kurz nach halb 8 Uhr noch niemand.
Große Suchaktion
Auf dem Wasser stehen derzeit die Wasserrettung Innsbruck und Landeck, der Wasserdienst der Feuerwehr Rietz im Einsatz. Außerdem wurden die Freiwilligen Feuerwehren Rietz, Haiming, Silz, Mötz, Stams und Telfs alarmiert, sowie die Bezirkszentrale, ein Rettungsdienst samt Rettungswagen und Notarzt. Mit dem Hubschrauber „Christophorus 1“ wird der Inn zusätzlich aus der Luft abgesucht. (TT.com)