Von Kugelweg bis Audioguide: Grünes Licht für vier neue Projekte im Außerfern

Neuerlich werden im Bezirk Reutte aus Ideen handfeste Projekte. Die Regionalentwicklung Außerfern hat vier neue Anträge als förderwürdig abgesegnet.

Weißenbach am Lech – Bei der jüngsten Vorstandssitzung der Regionalentwicklung Außerfern (REA) wurden vier neue Leader-Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 800.000 Euro beschlossen. Damit werden rund 547.000 Euro an Fördermitteln von EU, Bund und Land Tirol ausgeschüttet.

Von Audioguide bis Science+

Die Vorhaben reichen von Tourismus über Bildung und Ortskernentwicklung bis hin zur Mobilität. Konkret hat der Vorstand die Förderwürdigkeit folgender Projekte bestätigt:

Jungholzer Kugelweg : Die Gemeinde Jungholz erweitert ihr Freizeitangebot mit zusätzlichen Kugelbahnen und Erholungselementen entlang des Wanderweges bei der Schrofen-Hütte.

: Die Gemeinde Jungholz erweitert ihr Freizeitangebot mit zusätzlichen Kugelbahnen und Erholungselementen entlang des Wanderweges bei der Schrofen-Hütte. Audioguide Naturparkregion Reutte : Die Marketing Reutte GmbH entwickelt ein barrierefreies und mehrsprachiges Audioguide-System für Themenwege und Sehenswürdigkeiten. Neben Audioinhalten werden auch Videos, taktile Beschilderungen und digitale Vermittlungsangebote umgesetzt.

: Die Marketing Reutte GmbH entwickelt ein barrierefreies und mehrsprachiges Audioguide-System für Themenwege und Sehenswürdigkeiten. Neben Audioinhalten werden auch Videos, taktile Beschilderungen und digitale Vermittlungsangebote umgesetzt. Science+-Praktikum am Bundesrealgymnasium Reutte : Mit modernen Experimentier- und Lehrmaterialien sowie Exkursionen soll das Interesse junger Menschen an Naturwissenschaften und Technik gestärkt werden.

: Mit modernen Experimentier- und Lehrmaterialien sowie Exkursionen soll das Interesse junger Menschen an Naturwissenschaften und Technik gestärkt werden. Haltestellenpaket: Im Rahmen eines großen Kooperationsprojekts werden Bushaltestellen im Außerfern sowie im Bezirk Imst und in der Gemeinde Telfs modernisiert oder neu errichtet. Ziel sind mehr Barrierefreiheit, Sicherheit und Attraktivität des öffentlichen Verkehrs entlang der Fernpassroute.

Kulturplattform in Vorbereitung

Darüber hinaus berichtete REA-Geschäftsführer Johannes Schießl über die Vorbereitungen für eine neue digitale Kulturplattform im Außerfern. Diese soll Veranstaltungen und kulturelle Angebote der Region gebündelt sichtbar machen und künftig auch grenzüberschreitend mit Partnern in Bayern vernetzt werden.