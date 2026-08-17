„Außergewöhnlich“: Lotto-Rekordgewinner meldet sich auch nach vier Wochen nicht

Vier Wochen nach dem ersten Achtfach-Jackpot mit einer Gewinnsumme von zwölf Millionen Euro ist der Gewinner oder die Gewinnerin weiter verschollen. Bis jetzt hat sich bei den Österreichischen Lotterien niemand gemeldet. Dort gibt man sich gelassen.

Einen Monat nach dem historischen Achtfach-Jackpot wartet Österreich noch immer auf seinen neuen Multimillionär oder Multimillionärin. Der Gewinnschein mit den sechs Richtigen, der eine Gewinnsumme von rund zwölf Millionen Euro Wert ist, wurde vor vier Wochen in der Obersteiermark gespielt, bei den Österreichischen Lotterien hat der Glückspilz sich bis dato aber nicht gemeldet, so Sprecher Günter Engelhart am Montag.

Dass sich GewinnerInnen nicht sofort melden, kommt aber immer wieder vor. Dennoch bezeichnete Engelhart es als „außergewöhnlich“, dass sich vier Wochen nach dem Rekordgewinn noch niemand gemeldet hat. Üblicherweise würden sich die Leute innerhalb von fünf bis zehn Tagen melden.

Drei Jahre Zeit

Gerade in der Urlaubszeit würden viele SpielerInnen ihre Tippscheine aber erst verspätet kontrollieren. Im konkreten Fall handelt es sich zudem um einen Quicktipp. Manche würden daher möglicherweise gar nicht mehr an ihre Teilnahme denken.

Für den oder die gesuchte GewinnerIn besteht aber kein Zeitdruck. Lottogewinne können in Österreich innerhalb von drei Jahren geltend gemacht werden. Dem Achtfach-Jackpot-Knacker bleiben „also noch gute zwei Jahre und elf Monate“, so Engelhart. Erst danach verfällt der Anspruch auf die Gewinnsumme.

Wird ein Gewinn innerhalb dieser Frist nicht abgeholt, fließt das Geld in einen Sondertopf für nicht behobene Gewinne. Diese Mittel werden später im Rahmen von Bonusaktionen wieder ausgeschüttet.

Dass Glückspilze ihren Gewinnschein verlieren, ist auch anderswo schon vorgekommen. Für Schlagzeilen sorgte vor kurzer Zeit ein Fall in Italien, bei dem eine Lottospielerin ihren Millionen-Gewinn irrtümlich wegwarf. Nachdem der Schein gemeinsam mit dem Müll eingesammelt worden war, ließ das zuständige Müllunternehmen den betroffenen Müllwagen durchsuchen. Nach stundenlanger Suche wurde der Gewinnschein tatsächlich wiedergefunden und der Gewinnerin zurückgegeben. (TT.com)