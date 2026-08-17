Wechsel von einem auf zwei Bretter: Odermatt will „alle ein bisschen abkühlen“
Tirol atmet durch! Die Hitzewelle ist vorbei, eine Kaltfront sorgt für eine willkommene Abkühlung. Der Sommer nimmt sich aber wohl nur eine Verschnaufpause. Der (Ski)-Winter lässt ohnehin noch auf sich warten.
Noch sind es 68 Tage bis zum Weltcup-Auftakt in Sölden. Während andere Athleten beim Kraft- und Ausdauertraining ordentlich schwitzen, weiß Marco Odermatt, wie er der Hitze entflieht. Noch vor Kurzem war der Gesamt-Weltcupsieger auf einem Brett beim Wakesurfen am Vierwaldstättersee in seiner Schweizer Heimat unterwegs.
Gestern zog es den Ski-Dominator für die erste Fahrt der Saison mit zwei Brettern auf den Gletscher. „Um alle ein bisschen abzukühlen 😮 💨🥵🥶❄️“, kommentierte er sein Video auf Instagram. Dass die ersten Schwünge schon wieder ausgezeichnet aussahen, ist bei Odermatt aber alles andere als überraschend. (TT.com)
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