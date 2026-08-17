Wechsel von einem auf zwei Bretter: Odermatt will „alle ein bisschen abkühlen“

Tirol atmet durch! Die Hitzewelle ist vorbei, eine Kaltfront sorgt für eine willkommene Abkühlung. Der Sommer nimmt sich aber wohl nur eine Verschnaufpause. Der (Ski)-Winter lässt ohnehin noch auf sich warten.

Noch sind es 68 Tage bis zum Weltcup-Auftakt in Sölden. Während andere Athleten beim Kraft- und Ausdauertraining ordentlich schwitzen, weiß Marco Odermatt, wie er der Hitze entflieht. Noch vor Kurzem war der Gesamt-Weltcupsieger auf einem Brett beim Wakesurfen am Vierwaldstättersee in seiner Schweizer Heimat unterwegs.