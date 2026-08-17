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Feuer im Wald
Einsatzkräfte im Lechtal gefordert: Brennende Jagdhütte löst Großeinsatz in Steeg aus
Neben zahlreichen Feuerwehren wurde der Polizeihubschrauber „Libelle“ alarmiert.
© BFV Reutte
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