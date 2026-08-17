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Über 30 Grad im August und schon Lebkuchen im Regal: Was denkt ihr?
Lebkuchen gibt es schon im August in Supermärkten zu kaufen.
© Philipp Buchacher
Draußen schwitzt man bei über 30 Grad – und im Supermarktregal grinsen uns schon wieder Lebkuchen oder Spekulatius an. Es ist Mitte August und die Weihnachtszeit hat im Handel schon irgendwie begonnen. Zu früh oder genau richtig?
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