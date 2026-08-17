Eine „Pflegemama“ erzählt
Einen Welpen großziehen – und wieder hergeben: So wachsen in Tirol Assistenzhunde auf
Hundewelpen, die später als Assistenzhunde große Aufgaben übernehmen sollen, können erst im Alter von etwa einem Jahr mit ihrer Ausbildung beginnen. Davor leben sie bei Pflegefamilien.
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Welpe aufnehmen, großziehen, lieben – und wieder hergeben: Genau das ist die Aufgabe von Pflegefamilien für angehende Assistenzhunde. Eine Innsbruckerin erzählt von ihrem Jahr mit Hündin Coco.
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