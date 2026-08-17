Schwarze Farbe, rote Linien
Blumencorso Kirchberg: Zuschauerin erhebt Vorwurf des Blackfacings
Bei einem der Festwagen mit Piratenschiff stand vorne ein verkleideter Teilnehmer mit schwarz geschminktem Gesicht, großem rot aufgemaltem Mund und Piratenhut. Das sorgt nun für Kritik.
© TVB Kitzbüheler Alpen Brixental / Philipp Fuchs
Ein Piratenschiff beim Kirchberger Blumencorso sorgt nach der Veranstaltung für Diskussionen. Eine Zuschauerin wirft den Verantwortlichen Rassismus vor. Tourismusverband, Veranstalter und Wagenbetreiber weisen eine diskriminierende Absicht zurück und entschuldigen sich.