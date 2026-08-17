500-Euro-Gutschein von der Schlafmanufaktur gewinnen!

Die Schlafmanufaktur ist Tirols erste Adresse für gesunden, erholsamen Schlaf. Mit einem Foto von Ihrem Schlafzimmer können Sie jetzt beim Gewinnspiel mitmachen.

Die Schlafmanufaktur in Innsbruck verlost einen 500-Euro-Gutschein für Zirbenbetten, Schlafsysteme und eine Beratung, die sich Zeit nimmt. Rund ein Drittel des Lebens verbringen wir im Bett – Grund genug, dem Schlafplatz mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

In der Schlafmanufaktur in der Innsbrucker Maximilianstraße dreht sich seit 2013 alles um ergonomisch richtiges Liegen und natürlichen Schlaf. Die Zirbenbetten entstehen durch Meisterhand in Osttirol – aus luftgetrockneter Zirbe, die ihr Aroma und ihre Struktur behalten darf, weil ihr niemand mit der Trockenkammer Tempo macht. Decken und Kissen aus Naturmaterialien fertigt die Näherei in Osttirol oder Bayern. Herzstück ist das Tiroler Schlafsystem PINURA: Bei einer persönlichen Beratung wird es an Körper, Schlafposition und Liegegewohnheiten angepasst — mit Zeit, unverbindlich und kostenlos. Passend zur Heimat tragen die Bettrahmen übrigens die Namen der Tiroler Berge: Wildspitze, Olperer oder Hochstadl.

Mitmachen ist einfach: Füllen Sie das untenstehende Formular aus und laden Sie bis 4. Oktober 2026 ein Foto Ihres jetzigen Schlafzimmers hoch. Das Team der TT-Wohnträume wünscht viel Erfolg!