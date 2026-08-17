Startschuss für den Lehrgang der Tiroler Journalismusakademie 2026

Für zwölf junge journalistische Talente haben sich am Montag wieder die Pforten der Tiroler Journalismusakademie geöffnet. In den kommenden fünf Wochen werden sie das journalistische Rüstzeug von der Pike auf lernen. Anschließend erhalten sechs der Absolventinnen und Absolventen die Möglichkeit, in verschiedenen Tiroler Redaktionen das Gelernte in der Praxis zu vertiefen.

Der Lehrplan verbindet klassisches journalistisches Handwerk mit den zentralen Anforderungen der digitalen Medienwelt. Themen wie professionelle Recherche, Nachrichtenbewertung, Medienrecht und -ethik stehen ebenso auf dem Programm wie Hintergrundwissen über die Rolle von Medien in einer Demokratie. In zahlreichen praktischen Übungen setzen die Teilnehmenden das Gelernte unmittelbar um und produzieren Inhalte für diverse Kanäle – von Print über TV und Radio bis hin zu Online oder Social Media.

Vor Ort bei den Medien

Auf dem Programm des Grundlehrgangs stehen auch Exkursionen in Tiroler Medienhäuser. Journalistinnen und Journalisten vor Ort über die Schulter zu schauen, mit Medienschaffenden ins Gespräch zu kommen und Kontakte zu knüpfen ist ebenfalls Teil dieses Lehrgangs. Nicht zuletzt ist die enge Verzahnung mit der Praxis ein Markenzeichen der Akademie und ein Grund dafür, dass rund die Hälfte der AbsolventInnen in journalistischen bzw. journalismusnahen Berufen einsteigt.

Breiter Schulterschluss für journalistische Ausbildung

Getragen wird die Ausbildung vom Verein der Tiroler Journalismusakademie. Dazu gehören die Tiroler Tageszeitung, der ORF Tirol, die Tiroler Krone, die RegionalMedien Tirol, die target group, das Land Tirol sowie Arbeiterkammer, Landwirtschaftskammer, Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung Tirol. Die Organisation des Lehrgangs liegt in den bewährten Händen des Bildungspartners BFI Tirol.

Praxiseinblicke über Social Media