Tragischer Bergunfall in Südtirol: 42-Jähriger von Blitz getroffen und gestorben

Der Mann hatte einen Dreitausender bestiegen und dürfte beim Abstieg in ein Gewitter gekommen sein. Nach einer großen Suchaktion konnte er noch tot aufgefunden werden.

Tragischer Bergunfall in Südtirol: Ein 42-jähriger Einheimischer dürfte am Sonntag in Taufers im Münstertal von einem Blitz getroffen worden sein, er wurde tot aufgefunden. Das berichtet das Nachrichtenportal stol.it.

Der Mann wurde am Abend von seinen Angehörigen als abgängig gemeldet, nachdem er von einer Bergtour auf den Piz Starlex (3075 Meter) nicht nach Hause zurückgekehrt war. Gegen 13 Uhr hatte es zuletzt telefonischen Kontakt mit dem Mann vom Gipfel gegeben. Zu diesem Zeitpunkt zog bereits ein Gewitter auf, wird berichtet.

Auf 2600 Metern tot aufgefunden

Nach der Vermisstenmeldung wurde eine große Suchaktion gestartet. Rund 40 Mitglieder von Bergrettungen und Feuerwehren machten sich auf den Weg ins Gelände. Kurz vor Mitternacht wurde der 42-Jährige schließlich auf rund 2600 Metern Seehöhe leblos aufgefunden.