„Es ist Zeit“: Warum Polit-Urgestein Josef Auer als Bürgermeister zurücktritt

Nach 16 Jahren als Bürgermeister von Radfeld gibt Josef Auer sein Amt ab. Der 70-Jährige spricht im TT-Interview über seine Gesundheit, politische Kämpfe und den jahrelangen Konflikt um den Hochwasserschutz. Mitte September soll der Gemeinderat seinen Nachfolger wählen. Auer selbst bleibt bis zum Ende der laufenden Periode Gemeinderat.