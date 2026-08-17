Kein Abkochen, aber Chlor
Wie die Gemeinde Zirl auf die Probleme mit dem Trinkwasser reagiert
Thomas Öfer (r.), Bürgermeister von Zirl, und Bernd Jenewein, Trinkwassergutachter und Leiter des INAQ Instituts für Analytik und Qualität GmbH, erklären wie die Gemeinde Zirl die Wasserversorgung zukünftig absichern will.
© Eva-Maria Hörtnagl
Nach einem leeren Hochbehälter im Juni und Keimbelastungen nach einem Starkregenereignis im August will die Gemeinde Zirl ihre Wasserversorgung technisch weiter absichern. Der Bürgermeister betont, dass das System grundsätzlich ausreichend dimensioniert sei.
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