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Weiße Eleganz und heiße Beats: Das war die „White Night“ in Seefeld

Obmann Seefelder Kaufmannschaft Alex Schmid mit seiner Frau Silke Haller, AK-Präsident Erwin Zangerl, Angela Jesacher und Martin Plattner (v. r.; IGP).
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Dalia Föger

Von Dalia Föger

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